Один человек погиб и один пострадал в ДТП с легковушкой и микроавтобусом на Кубани. Авария произошла на автодороге Краснодар — Ейск в Каневском районе утром 11 июня.
Предварительно, водитель автомобиля «Ока» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Peugeot. В результате произошло столкновение.
От полученных травм скончался 76-летний водитель «Оки». Пострадавшую 49-летнюю женщину-пассажира доставили в Каневскую районную больницу.
«В салоне микроавтобуса пассажиров не было», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.