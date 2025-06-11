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Один человек погиб и один пострадал в ДТП с легковушкой и микроавтобусом на Кубани

В Каневском районе выясняют обстоятельства аварии с легковушкой и микроавтобусом.

Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и один пострадал в ДТП с легковушкой и микроавтобусом на Кубани. Авария произошла на автодороге Краснодар — Ейск в Каневском районе утром 11 июня.

Предварительно, водитель автомобиля «Ока» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Peugeot. В результате произошло столкновение.

От полученных травм скончался 76-летний водитель «Оки». Пострадавшую 49-летнюю женщину-пассажира доставили в Каневскую районную больницу.

«В салоне микроавтобуса пассажиров не было», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.