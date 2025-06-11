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В Усольском районе 63-летний водитель погиб в ДТП

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 10 июня на федеральной объездной дороге в Усолье-Сибирском водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. Там автомобиль «Subaru Forester» перевернулся. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

— 63-летний мужчина был в транспортном средстве один. От удара от получил травмы, от которых умер в медицинском учреждении, — уточнили в пресс-службе полиции.

Сейчас инспекторы ищут свидетелей и очевидцев аварии. Тех, кто возможно видел произошедший дорожный инцидент, просят позвонить по телефону: 8 (39543) 6−77−19, 6−78−08.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре задержали организатора нелегальной миграции.