В Усольском районе 63-летний водитель погиб в ДТП

Днем 10 июня на федеральной объездной дороге в Усолье-Сибирском водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. Там автомобиль «Subaru Forester» перевернулся. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
— 63-летний мужчина был в транспортном средстве один. От удара от получил травмы, от которых умер в медицинском учреждении, — уточнили в пресс-службе полиции.
Сейчас инспекторы ищут свидетелей и очевидцев аварии. Тех, кто возможно видел произошедший дорожный инцидент, просят позвонить по телефону: 8 (39543) 6−77−19, 6−78−08.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре задержали организатора нелегальной миграции.