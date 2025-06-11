В Усольском районе 63-летний водитель погиб в ДТП

Днем 10 июня на федеральной объездной дороге в Усолье-Сибирском водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. Там автомобиль «Subaru Forester» перевернулся. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.