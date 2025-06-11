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Жениха убили в день свадьбы в Кокшетау — вынесен приговор

Кокшетау. 11 июня. КазТАГ — Мужчину осудили по делу об убийстве жениха в день свадьбы в Кокшетау, передает КазТАГ.

«Приговором суда Б. назначено 16 лет лишения свободы, взыскан в пользу потерпевшей стороны причиненный моральный вред на сумму Т10 млн. Судебный акт не вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе суда Акмолинской области.

Сообщается, что в ноябре 2024 года потерпевший С. в одном из развлекательных заведений города Кокшетау с друзьями отмечал свое бракосочетание. По данным, осужденный Б. находился в том же развлекательном заведении со своими друзьями.

«Между двумя компаниями возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которого Б. нанес три удара ножом С., одно из которых повредило сердце. От полученных ранений С. скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Указывается, что вина Б. доказана показаниями свидетелей, видеозаписями с камер наблюдения заведения, на которых зафиксирован факт убийства и заключениями экспертиз.