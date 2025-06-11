Возможна ли амнистия для Масимова, Бишимбаева и Мухамедиулы

— Закон принимается Парламентом в отношении неограниченного круга лиц, мы здесь не можем указывать конкретно фамилии, имена, — сказал Абзал Куспан. — Я лишь могу сказать следующие категории уголовных дел, которые не подлежат амнистии. Это коррупционные — по ним у нас 624 осужденных, террористические — 294 осужденных, экстремистские статьи — 96 человек, пытки — 48 человек.