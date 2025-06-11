ФСБ вскрыла схему взяточничества на миллионы в Новосибирске

Как установили следователи, в 2021 и 2023 годах руководитель акционерного общества лично и через посредника получал денежные вознаграждения от директоров коммерческих структур. Взамен он обеспечивал им выгодные контракты, обходя конкурентные процедуры. В 2024 году фигурант также получил взятку за «общее покровительство» от должностных лиц другой компании.