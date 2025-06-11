ФСБ вскрыла схему взяточничества на миллионы в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух топ-менеджеров местных компаний, обвиняемых в систематическом взяточничестве. По данным следствия, сумма незаконных выплат превысила 20 миллионов рублей.
Как установили следователи, в 2021 и 2023 годах руководитель акционерного общества лично и через посредника получал денежные вознаграждения от директоров коммерческих структур. Взамен он обеспечивал им выгодные контракты, обходя конкурентные процедуры. В 2024 году фигурант также получил взятку за «общее покровительство» от должностных лиц другой компании.
Отдельный эпизод связан с попыткой одного из обвиняемых получить незаконное вознаграждение под видом завышения стоимости работ по подключению к сетям промышленно-логистического парка. Преступная схема была вскрыта оперативниками ФСБ.
Следствие собрало убедительную доказательную базу, включая документальные подтверждения и показания свидетелей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже передано в суд. В рамках мер процессуального принуждения на имущество одного из фигурантов наложен арест для возможной конфискации.