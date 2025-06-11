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Жительницу Самарской области оштрафовали за кредит от имени умершего мужа

35-летняя женщина из Чапаевска взяла деньги с использованием данных погибшего супруга осенью прошлого года.

35-летняя женщина из Чапаевска взяла деньги с использованием данных погибшего супруга осенью прошлого года.

В региональной прокуратуре объяснили: мужчина ушел из жизни в апреле 2024-го. В сентябре местная жительница взяла его телефон и в приложении банка подала заявки на оформление двух кредитов и получение карты.

Все одобрили и перевели 490 тыс. рублей. Их злоумышленница потратила на свои нужды. Позже на нее завели уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Чапаевский городской суд оштрафовал ее на 150 тысяч рублей. Учел, что у женщины остались двое детей. Дополнительно в пользу банка взыскали похищенную сумму.

А в Самаре аферисты выманивают деньги с помощью обнаженных фото.

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