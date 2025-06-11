Жительницу Самарской области оштрафовали за кредит от имени умершего мужа

35-летняя женщина из Чапаевска взяла деньги с использованием данных погибшего супруга осенью прошлого года.
В региональной прокуратуре объяснили: мужчина ушел из жизни в апреле 2024-го. В сентябре местная жительница взяла его телефон и в приложении банка подала заявки на оформление двух кредитов и получение карты.
Все одобрили и перевели 490 тыс. рублей. Их злоумышленница потратила на свои нужды. Позже на нее завели уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Чапаевский городской суд оштрафовал ее на 150 тысяч рублей. Учел, что у женщины остались двое детей. Дополнительно в пользу банка взыскали похищенную сумму.
А в Самаре аферисты выманивают деньги с помощью обнаженных фото.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.