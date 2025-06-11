«Парни, сдавайтесь в плен, здесь хорошо кормят»: как бывший наркозависимый с Украины оказался на передовой

На передовой Карпиецу и его сослуживцам приходилось сталкиваться с неясными задачами и отсутствием командиров. По словам Андрея, однажды по рации им сообщили о возможном появлении российских военных рядом. Вскоре подразделение подверглось атаке: сначала сработал дрон, затем последовали взрывы гранат и зажигательных устройств. Во время атаки часть бойцов приняла решение сдаться. Андрей первым вышел с поднятыми руками, после чего к нему присоединился еще один военный. Однако третий отказался сдаваться и погиб. В плену, по словам Карпиеца, к украинским военнослужащим относятся хорошо: их обеспечивают питанием и не подвергают жестокому обращению. Он также передал привет своей семье, заверив, что с ним все в порядке.