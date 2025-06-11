«Парни, сдавайтесь в плен, здесь хорошо кормят»: как бывший наркозависимый с Украины оказался на передовой

Во время атаки часть бойцов приняла решение сдаться.
Наркозависимый уроженец Украины Андрей Карпиец рассказал, как оказался на службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и как сдался в плен. Его историей с URA.RU поделились в пресс-службе Минобороны.
«Парни, сдавайтесь, здесь хорошо кормят, к вам хорошо относятся. Все, что говорят у нас о плохом обращении — неправда», — подвел итоги Карпиец, рассказали URA.RU в пресс-службе Минобороны. Карпиец до СВО вел неприметную жизнь. Не имея постоянной работы, он оказался в плену наркотической зависимости. Как признается сам Андрей, средства к существованию он добывал, занимаясь распространением запрещенных веществ — делал «закладки» для других наркозависимых.
После задержания Карпиеца доставили в отделение, где предложили три варианта: семь лет лишения свободы, штраф в размере шести тысяч долларов или служба в армии. Семья Андрея не могла позволить себе выплатить крупную сумму — его мать работала поваром на ферме, а отец продавал свиней. Процедура оформления прошла стремительно: медкомиссию Андрей прошел за один день, все документы оформили военные. Ему предложили выбор между двумя частями — Шепетовской и Львовской. Услышав, что в первой много погибших, Андрей выбрал Львовскую часть. Уже через два дня его направили в воинское подразделение, а затем доставили в Киев.
На передовой Карпиецу и его сослуживцам приходилось сталкиваться с неясными задачами и отсутствием командиров. По словам Андрея, однажды по рации им сообщили о возможном появлении российских военных рядом. Вскоре подразделение подверглось атаке: сначала сработал дрон, затем последовали взрывы гранат и зажигательных устройств. Во время атаки часть бойцов приняла решение сдаться. Андрей первым вышел с поднятыми руками, после чего к нему присоединился еще один военный. Однако третий отказался сдаваться и погиб. В плену, по словам Карпиеца, к украинским военнослужащим относятся хорошо: их обеспечивают питанием и не подвергают жестокому обращению. Он также передал привет своей семье, заверив, что с ним все в порядке.