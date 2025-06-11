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В российском регионе четыре человека пострадали в аварии с автобусом и автомобилем

Утром 11 июня в городе Северск Томской области произошло столкновение маршрутного автобуса с автомобилем Subaru, сообщает телеграм-канал «Сибирский экспресс».

Утром 11 июня в городе Северск Томской области произошло столкновение маршрутного автобуса с автомобилем Subaru, сообщает телеграм-канал «Сибирский экспресс». По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель легкового транспорта не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся по главной.

В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились шесть пассажиров, четверо из них получили травмы и были госпитализированы.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работали сотрудники ГИБДД и «скорая помощь».

Авария вновь напомнила о важности соблюдения правил приоритета на дорогах, особенно в условиях интенсивного движения.

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