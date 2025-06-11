В российском регионе четыре человека пострадали в аварии с автобусом и автомобилем

Утром 11 июня в городе Северск Томской области произошло столкновение маршрутного автобуса с автомобилем Subaru, сообщает телеграм-канал «Сибирский экспресс». По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель легкового транспорта не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся по главной.