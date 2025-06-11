Дочь основателя «Б. Ю. Александров» обжаловала решение суда о праве на наследство

Внебрачная дочь основателя «Ростагроэкспорта» Бориса Александрова, умершего в 2020 году, Наталья Кокота подала апелляцию в Мосгорсуд на решение Черемушкинского суда, отказавшего в исключении из наследников его родной дочери Екатерины. Об этом в среду, 11 июня, сообщили в РИА Новости.
После смерти Александрова нотариус начал раздел имущества, в ходе которого стало известно о внебрачной дочери. Вдова Ольга безуспешно пыталась оспорить отцовство ее в суде. Кокота же обвинила Екатерину в подделке документов и завещания для получения прав на товарные знаки, но суд признал договоры недействительными лишь по формальным причинам.
Черемушкинский суд отказал Кокоте, оставив права на товарные знаки за Александровой, что и побудило Кокоту подать апелляцию, передает агентство.
25 января сообщалось, что деньги с оформленных в Монако счетов покойного Александрова по решению Черемушкинского суда Москвы перечислят его дочери Екатерине.