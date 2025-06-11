Дочь основателя «Б. Ю. Александров» обжаловала решение суда о праве на наследство

После смерти Александрова нотариус начал раздел имущества, в ходе которого стало известно о внебрачной дочери. Вдова Ольга безуспешно пыталась оспорить отцовство ее в суде. Кокота же обвинила Екатерину в подделке документов и завещания для получения прав на товарные знаки, но суд признал договоры недействительными лишь по формальным причинам.