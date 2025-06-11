Сотрудники Госжилстройнадзора Башкирии обвиняются во взяточничестве

В Уфе задержали троих сотрудников республиканского Госжилстройнадзора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР пр Башкирии. Уточняется, что чиновников обвиняют во во взяточничестве.
По версии следствия, сотрудники ведомства создали коррупционную схему, в рамках которой через посредников получали взятки от строительных компаний. Взамен они обеспечивали беспрепятственное согласование проектной документации и выдачу положительных экспертных заключений, несмотря на возможные нарушения.
Размеры незаконных вознаграждений, согласно материалам дела, составляли от 250 до 800 тысяч рублей. Часть полученных средств обвиняемые распределяли между соучастниками.
По данным следствия, к уголовной ответственности могут быть привлечены 10 бывших и действующих сотрудников надзорного ведомства, а также 12 представителей бизнеса, выступавших в роли взяткодателей и посредников.
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