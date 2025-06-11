Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий

НОВОСИБИРСК, 11 июн — РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил 19-летнего местного жителя к 5,5 годам колонии общего режима за совершение диверсий — поджог шкафа на железной дороге и оборудования станции сотовой связи, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Новосибирский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)… Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в августе и сентябре 2023 года обвиняемый, который на момент совершения преступления был еще несовершеннолетним, за денежное вознаграждение по заданию «иного лица в сети интернет», для повреждения объектов транспортной инфраструктуры и связи поджег кабельный напольный шкаф на станции Обь Западно-Сибирской железной дороги и оборудование базовой станции сотовой связи в Новосибирске.
«В результате его противоправных действий владельцам указанных объектов причинен ущерб на общую сумму свыше 800 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.
Также суд обратил в доход государства орудия преступления и деньги, полученные обвиняемым в качестве вознаграждения за совершенные диверсии.