Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий

Суд установил, что в августе и сентябре 2023 года обвиняемый, который на момент совершения преступления был еще несовершеннолетним, за денежное вознаграждение по заданию «иного лица в сети интернет», для повреждения объектов транспортной инфраструктуры и связи поджег кабельный напольный шкаф на станции Обь Западно-Сибирской железной дороги и оборудование базовой станции сотовой связи в Новосибирске.