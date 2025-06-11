Захарова: США находятся в глубочайшем кризисе

Беспорядки начались 7 июня после серии рейдов федеральных служб против нелегальных мигрантов. Эти действия вызвали волну недовольства среди жителей Лос-Анджелеса и правозащитных организаций, что привело к массовым акциям протеста. В ответ на эскалацию ситуации в Лос-Анджелес были направлены подразделения Национальной гвардии. В городе находятся около 700 морских пехотинцев. Такое вмешательство федеральных сил стало беспрецедентным: это первый случай за последние десятилетия, когда президент США направил Национальную гвардию без запроса или согласия местных властей. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила о введении комендантского часа в центральной части города, который будет действовать с 20:00 до 6:00 утра, в ответ на продолжающиеся в центре города акции протеста.