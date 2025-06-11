Захарова: США находятся в глубочайшем кризисе

По словам Захаровой, протесты стали исключительно внутренней проблемой США.
Протесты в США свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Цитирую нынешнего президента США: то, что Соединенные Штаты Америки находятся в глубочайшем кризисе», — сказала Захарова в эфире радио «Спутник». По ее словам, протесты и массовые беспорядки — это исключительно внутренняя проблема США, а не результат внешнего вмешательства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТысячи нацгвардейцев против «мятежа»: США в огне из-за массовых протестов. Фоторепортаж.
Беспорядки начались 7 июня после серии рейдов федеральных служб против нелегальных мигрантов. Эти действия вызвали волну недовольства среди жителей Лос-Анджелеса и правозащитных организаций, что привело к массовым акциям протеста. В ответ на эскалацию ситуации в Лос-Анджелес были направлены подразделения Национальной гвардии. В городе находятся около 700 морских пехотинцев. Такое вмешательство федеральных сил стало беспрецедентным: это первый случай за последние десятилетия, когда президент США направил Национальную гвардию без запроса или согласия местных властей. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила о введении комендантского часа в центральной части города, который будет действовать с 20:00 до 6:00 утра, в ответ на продолжающиеся в центре города акции протеста.