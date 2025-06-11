В Новосибирске гендиректора «Корпорации развития» обвиняют во взятке на 23 млн

Следствие полагает, что с января по март 2024 года генеральный директор «Корпорации развития» получил от предпринимателей взятки через посредника — главу АО «УК “ПЛП”». Деньги передавались под видом оплаты услуг, чтобы обойти конкурсные процедуры и заключить выгодные договоры с компаниями, а также обеспечить им лояльное отношение со стороны корпорации.