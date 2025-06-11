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В Новосибирске гендиректора «Корпорации развития» обвиняют во взятке на 23 млн

По версии следствия, деньги передавались через посредника за заключение контрактов и «особое отношение».

Источник: Управление судебного департамента Новосибирской области

Прокуратура утвердила обвинение по делу главы АО «Корпорация развития Новосибирской области». Его подозревают в получении взяток на сумму свыше 23 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Следствие полагает, что с января по март 2024 года генеральный директор «Корпорации развития» получил от предпринимателей взятки через посредника — главу АО «УК “ПЛП”». Деньги передавались под видом оплаты услуг, чтобы обойти конкурсные процедуры и заключить выгодные договоры с компаниями, а также обеспечить им лояльное отношение со стороны корпорации.

Кроме того, обвиняемый якобы пытался получить дополнительное вознаграждение от инвестора за увеличение стоимости работ по подключению к сетям промышленно-логистического парка.

Всего вменяют четыре эпизода получения взяток и одно покушение на взятку. Его сообщник обвиняется в посредничестве.