Mash: Врачи калечат российских туристов на Бали

Например, один перелом обходится примерно в 12 тысяч долларов (943 тысячи рублей), а сложная операция — от 40 до 50 тысяч долларов (от 3,1 миллиона до 3,9 миллиона рублей). Mash привел в пример подростка Ярослава, который провел шесть часов без медицинской помощи после тяжелого ДТП, а затем пережил неудачную операцию стоимостью 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей).