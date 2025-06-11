Mash: Врачи калечат российских туристов на Бали

Российские туристы столкнулись с серьезными проблемами в центральном государственном госпитале Sanglah на острове Бали. По данным Mash, за прошедший год там пострадали около десяти россиян.
Причинами стали плохие санитарные условия, дефицит медицинского оборудования, низкий уровень квалификации персонала и необоснованно завышенные цены на лечение. Пострадавшие жалуются, что врачи игнорируют необходимые процедуры вроде анализов и УЗИ, медсестры отсутствуют на рабочих местах, а оплата услуг производится по двойному тарифу.
Например, один перелом обходится примерно в 12 тысяч долларов (943 тысячи рублей), а сложная операция — от 40 до 50 тысяч долларов (от 3,1 миллиона до 3,9 миллиона рублей). Mash привел в пример подростка Ярослава, который провел шесть часов без медицинской помощи после тяжелого ДТП, а затем пережил неудачную операцию стоимостью 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей).
Другому пострадавшему по имени Виктор, получившему травмы при падении с большой высоты, давали снотворное вместо необходимого обезболивания, а операцию на позвоночнике откладывали из-за высокой стоимости.
Другие случаи — удаление метра кишечника Александру наряду с аппендиксом и угрозу потери конечности Анастасии после хирургической ошибки. Большинство пациентов были вынуждены возвращаться домой для повторного лечения последствий медицинских ошибок, полученных в Индонезии, передает Telegram-канал.
Ранее стало известно, что врачи в Иране из-за ошибочной диагностики на протяжении двадцати лет лечили мужчину не от той болезни.