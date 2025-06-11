Жителя РФ наказали за коверкание фамилии Дэрма

Исходя из материалов дела, мужчина, взаимодействуя в чате с участницей, чья фамилия была обозначена как Дэрма С. И., проявил небрежность в написании её фамилии. Потерпевшая сочла подобное поведение неприемлемым и обратилась в прокуратуру. Как следствие, на мужчину был составлен административный протокол за оскорбление, совершённое в публичном поле с применением информационных сетей.