Жителя РФ наказали за коверкание фамилии Дэрма

Московский суд вынес решение по делу местного жителя, допустившего искажение фамилии своей собеседницы в дачном онлайн-чате.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
Исходя из материалов дела, мужчина, взаимодействуя в чате с участницей, чья фамилия была обозначена как Дэрма С. И., проявил небрежность в написании её фамилии. Потерпевшая сочла подобное поведение неприемлемым и обратилась в прокуратуру. Как следствие, на мужчину был составлен административный протокол за оскорбление, совершённое в публичном поле с применением информационных сетей.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил сожаление, объяснив, что некорректное написание фамилии произошло из-за функционирования системы интеллектуального набора текста Т-9. Точная форма изменения фамилии в материалах дела не приводится.
Уточняется, что мужчине было назначено административное взыскание в форме штрафа в размере 5000 рублей.
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