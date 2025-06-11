Под Волгоградом ФСБ задержала контрактника-беглеца, распространявшего наркотики

— В 2023 году мужчина был осужден по ч. 3 ст. 158 УК России и приговорен к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывая наказание, летом 2024 года осужденный заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации сроком на 1 год. Позднее он самовольно покинул место несения службы, и уже в мае 2025 года попал в поле зрения оперативников, — рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.