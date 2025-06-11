На трассе под Астаной задержан курьер с 1,5 кг синтетических наркотиков

Сотрудники полиции задержали наркокурьера с крупной партией синтетических наркотиков в ходе спецоперации «Қарасора — 2025», сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл на трассе «Астраханское шоссе». В ходе рейдовых мероприятий была остановлена легковая машина, за рулём которой находился 27-летний житель Астаны, трудоустроенный в частной торговой компании. При досмотре автомобиля на заднем сиденье был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом — лабораторные тесты подтвердили, что это синтетический наркотик a-PVP, общий вес составил 1,5 килограмма.
По данным следствия, задержанный действовал в роли курьера и должен был распространять вещество через систему «закладок», получая указания от анонимного куратора.
Мужчина помещён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по факту незаконного хранения и распространения наркотических средств в особо крупном размере.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора — 2025», запущенное МВД Казахстана, направлено на выявление и пресечение каналов поставки наркотиков, в том числе через интернет и курьерские схемы.
Заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов напомнил: участие в наркообороте — это тяжкое преступление, влекущее суровое наказание вплоть до длительных сроков лишения свободы.