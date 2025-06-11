На трассе под Астаной задержан курьер с 1,5 кг синтетических наркотиков

Инцидент произошёл на трассе «Астраханское шоссе». В ходе рейдовых мероприятий была остановлена легковая машина, за рулём которой находился 27-летний житель Астаны, трудоустроенный в частной торговой компании. При досмотре автомобиля на заднем сиденье был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом — лабораторные тесты подтвердили, что это синтетический наркотик a-PVP, общий вес составил 1,5 килограмма.