В Уфе троим сотрудникам госкомжилстройнадзора предъявили обвинение.

Троим сотрудникам госкомитета республики по жилстройнадзору предъявили обвинение в получении взяток. Одного поместили в СИЗО, двоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по версии следствия, фигуранты, вступив в преступный сговор с начальником отдела строительного надзора, начальником организационно-контрольного отдела, председателем госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору и другими работниками ведомства, получали через посредников взятки от представителей коммерческих организаций, осуществлявших строительство объектов на территории республики, за организацию беспрепятственного подписания и выдачу положительных заключений о соответствии построенных объектов проектной документации и иным предъявляемым законом требованиям. Часть полученных денег обвиняемые передавали сообщникам. Суммы взяток варьировались от 50 тысяч рублей до 2,5 млн рублей.
Преступные факты выявили следователи СК и оперативники ФСБ республики.
С обвиняемыми провели первоначальные следственные действия. Следователи продолжают сбор доказательств преступной деятельности фигурантов и их сообщников. По уголовному делу привлекли в качестве обвиняемых 10 бывших и действующих сотрудников Госкомитета РБ по жилстройнадзору, а также 12 взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций.
Ранее Следком предъявил обвинение экс-зампредседателя госкомитета РБ жилищному и строительному надзору в получении взятки. Мера пресечения — заключение под стражу. По версии следствия, в 2023 году фигурант, будучи начальником отдела госкомитета, вместе с руководителем ведомства получили от глав трех управляющих компаний Ишимбая взятку в виде имущественных прав на долговые обязательства одного МУП на сумму более 15 млн рублей. Посредницей в передаче взятки выступила супруга доверенного лица обвиняемого, на которую было переоформлено по 66,7% долей в уставном капитале каждой из трех управляющих компаний. Взамен в госкомитете обеспечили продление лицензий на управление МКД.