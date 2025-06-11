В Уфе троим сотрудникам госкомжилстройнадзора предъявили обвинение.

Ранее Следком предъявил обвинение экс-зампредседателя госкомитета РБ жилищному и строительному надзору в получении взятки. Мера пресечения — заключение под стражу. По версии следствия, в 2023 году фигурант, будучи начальником отдела госкомитета, вместе с руководителем ведомства получили от глав трех управляющих компаний Ишимбая взятку в виде имущественных прав на долговые обязательства одного МУП на сумму более 15 млн рублей. Посредницей в передаче взятки выступила супруга доверенного лица обвиняемого, на которую было переоформлено по 66,7% долей в уставном капитале каждой из трех управляющих компаний. Взамен в госкомитете обеспечили продление лицензий на управление МКД.