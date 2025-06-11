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Обрадовалась победе в конкурсе: жительница Тольятти перевела аферистке 300 тысяч

65-летняя женщина доверилась незнакомке и потеряла деньги, которые откладывала на морской курорт. Возбуждено уголовное дело.

65-летняя женщина доверилась незнакомке и потеряла деньги, которые откладывала на морской курорт. Возбуждено уголовное дело, рассказали в областном ГУ МВД.

Неизвестная связалась с жительницей Автограда и заявила, что та якобы победила в конкурсе. Пострадавшая ответила: нигде не участвовала. Но собеседница уточнила: за приз боролись все пользователи одной из соцсетей.

Женщина спросила, как можно получить награду. Незнакомка объяснила: нужно зайти на сайт по ссылке и авторизоваться. Пенсионерка так и сделала. После этого потеряла 300 тыс. рублей. Обратилась за помощью к правоохранителям.

А в Чапаевске местную жительницу оштрафовали на 150 тыс. рублей за оформление кредита от имени умершего мужа.

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