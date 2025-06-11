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В Самаре 23-летний мужчина на велосипеде столкнулся с 22-летним водителем BMW

В Самаре произошло ДТП с двумя иномарками и велосипедистом.

В Самаре произошло ДТП с двумя иномарками и велосипедистом. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, в Октябрьском районе города 23-летний молодой человек на велосипеде столкнулся с BMW, упал, а велосипед отбросило на Chevrolet Cruze.

При аварии пострадал водитель двухколесного транспорта — его отправили в медучреждение.

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