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Двух сапбордисток спасли на водохранилище в Ростовской области

В Цимлянске двух сапбордисток унес от берега сильный ветер, девушкам помогли спасатели.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области спасли двух сапбордисток, которых сильный ветер унес на несколько километров вглубь Цимлянского водохранилища. Помощь по номеру «112» вызвали сами пострадавшие.

— Этот случай произошел в районе городского пляжа в Цимлянске днем 10 июня. Спасатели помогли девушкам подняться на борт служебного катера, а сапборд пришлось сдуть, — рассказали в ГКУ РО «ППС ВВ ТМ».

Пострадавших отдыхающих доставили на берег, они отказались от медицинской помощи.

В пресс-службе МЧС России по Ростовской области в связи с этой историей напомнили жителям региона, что перед выходом на воду нужно всегда учитывать прогноз погоды.

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