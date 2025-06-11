На суд по делу МУГИСО одного из фигурантов доставят принудительно

Защитник Оксаны Каспровой выразил несогласие с решением суда, а доводы медицинского учреждения, проводившего комиссию, он счел сомнительными. Его поддержали коллеги, добавив также, что судья Юрий Радчук не учитывает расписание адвокатов, принимая решение о дате заседаний, из-за чего суду приходится вызывать защитников по назначению государства. До этого заседание уже дважды откладывалось из-за неявки или неготовности сторон. «Будет не как всем удобно, а в соответствие с нормами уголовно-процессуального кодекса», — завершил дискуссию господин Радчук.