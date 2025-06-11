В Ашинском районе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве односельчанина

Конфликт между знакомыми, приведший к смерти потерпевшего 41-летнего мужчины, произошел 1 июня текущего года в селе Миньяр. Потерпевшего с ножевыми ранениями привезли в районную больницу, однако по дороге в медучреждение он скончался от полученных травм.