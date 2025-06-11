В Ашинском районе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве односельчанина

В следственном отделе по городу Аша возбуждено уголовное дело на 41-летнего мужчину, обвиняемого по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемый заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
Конфликт между знакомыми, приведший к смерти потерпевшего 41-летнего мужчины, произошел 1 июня текущего года в селе Миньяр. Потерпевшего с ножевыми ранениями привезли в районную больницу, однако по дороге в медучреждение он скончался от полученных травм.
Сотрудники уголовного розыска, прибывшие в больницу опросили товарищей потерпевшего и выехали на место происшествия. В ходе совместных мероприятий оперативников ОМВД со следователями СУ СКР были установлены все участники инцидента и события того вечера.
Задержанный 41-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев и кражу.