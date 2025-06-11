Восемь подозреваемых в организации незаконной миграции задержаны в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция пресекла деятельность незаконной лаборатории, специализировавшейся на изготовлении синтетических наркотиков. Организовал нарколабораторию в Домодедовском районе местный житель, который выкупил для этих целей двухэтажный дом площадью свыше 300 квадратных метров с прилегающей территорией и баней. Внутри помещений было обнаружено более 1,3 тонны запрещённых веществ, общая стоимость которых оценивается в 500 миллионов рублей.