Директора орловского филиала Россельхозбанка задержали

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО “Мценский мясоперерабатывающий комбинат”, не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции РФ признана неправомерной», — сообщили в ЦОС.
В результате противоправных действий Россельхозбанку причинен ущерб в размере 167 млн 715 тыс. рублей (по курсу ЦБ на момент перевода), отметили в ФСБ. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности Россельхозбанка.
Следственным подразделением УФСБ по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он заключен под стражу.
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, добавили в ЦОС.