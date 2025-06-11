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Директора орловского филиала Россельхозбанка задержали

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Директор орловского регионального филиала Россельхозбанка задержан сотрудниками ФСБ за вывод за рубеж €2,4 млн. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО “Мценский мясоперерабатывающий комбинат”, не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции РФ признана неправомерной», — сообщили в ЦОС.

В результате противоправных действий Россельхозбанку причинен ущерб в размере 167 млн 715 тыс. рублей (по курсу ЦБ на момент перевода), отметили в ФСБ. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности Россельхозбанка.

Следственным подразделением УФСБ по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он заключен под стражу.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, добавили в ЦОС.