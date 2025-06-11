Директора орловского филиала Россельхозбанка задержали

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО “Мценский мясоперерабатывающий комбинат”, не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции РФ признана неправомерной», — сообщили в ЦОС.