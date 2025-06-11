В Омске пассажиры 95-го маршрута помогли упавшей в обморок девушке

«Хочу выразить огромную благодарность пассажирам 95-го маршрута, которые помогли моей дочке. К сожалению, я не знаю их имен, но они проявили настоящую заботу и внимание в сложный момент. Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость! Дай бог вам всем здоровья и всего самого доброго», — написала благодарная мама в группе «Голос Омска».