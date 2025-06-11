В Омске пассажиры 95-го маршрута помогли упавшей в обморок девушке

Омичка рассказала чудесную историю спасения своей дочери. Девушка почувствовала себя плохо в автобусе № 95 из-за жары, но благодаря неравнодушным пассажирам все обошлось благополучно.
Инцидент произошел накануне примерно в 16:30 на остановке «Социальный рынок». Девушка внезапно потеряла сознание и упала прямо в салоне автобуса. К счастью, рядом оказались отзывчивые люди, которые не остались равнодушными. Несколько пассажиров оперативно пришли на помощь: они привели пострадавшую в чувство, помогли ей выйти из автобуса, дали холодной воды и поддерживали до прибытия скорой помощи.
«Хочу выразить огромную благодарность пассажирам 95-го маршрута, которые помогли моей дочке. К сожалению, я не знаю их имен, но они проявили настоящую заботу и внимание в сложный момент. Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость! Дай бог вам всем здоровья и всего самого доброго», — написала благодарная мама в группе «Голос Омска».
По ее словам, сейчас с девушкой все в порядке.
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