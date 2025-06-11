Темрюкский район требует компенсацию за сбор мазута после ЧП с танкерами

Ответчиками по делу выступают ЗАО «Волгатранснефть» — владелец танкера «Волгонефть-239» и ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователь танкера «Волгонефть-212». Официальная сумма требований пока не раскрывается, а само дело еще не принято к рассмотрению, об этом пишет «Интерфакс».



Напомним, в декабре 2023 года два танкера с мазутом затонули в акватории Керченского пролива, что вызвало серьезное загрязнение моря. Несмотря на очевидные последствия, владельцы судов не компенсировали ущерб в добровольном порядке.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Росприроднадзор уже направил иски на общую сумму почти 85 миллиардов рублей. На долю ООО «Кама Шиппинг» и владельца судна «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» — приходится более 49 миллиардов. Еще около 35 миллиардов требует государство от ЗАО «Волгатранснефть» за ущерб от танкера «Волгонефть-239».



Тем временем представители «Волгатранснефти» заявили о желании передать дело в другой суд, о чем ходатайствовали в начале июня. Решение по этому вопросу пока не принято.