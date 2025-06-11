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Самарские приставы обязали снести забор в границах природного памятника

В городе убрали незаконную керамзитобетонную ограду.

В городе убрали незаконную керамзитобетонную ограду. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.

Фирма возвела забор в границах регионального природного памятника — «Древостоя дуба», уточнили правоохранители. Частных построек по закону там быть не должно. Минлесхоз губернии потребовал через суд привести участок в порядок.

Иск поддержали. Позже материалы передали приставам Кировского района. При этом глава предприятия не планировал убирать ограждение. Стражи порядка взыскали исполнительский сбор и предупредили об уголовной ответственности.

После этого забор убрали. Ранее местные правоохранители заставили владельца продуктового ларька освободить участок.

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