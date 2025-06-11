В Башкирии сдавило спинной мозг ребенку

В Октябрьском ребенок получил тяжелую травму спины. Об этом сообщили министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, юному пациенту потребовалось срочное вмешательство санитарной авиации.
— Из Октябрьского в Уфу был доставлен ребенок с серьезной травмой позвоночника и компрессией спинного мозга, — написал он в соцсетях.
Рахматуллин отметил, что использование вертолета позволило сократить время транспортировки втрое по сравнению с наземным транспортом.
Добавим, что с января текущего года авиамедицинские бригады уже эвакуировали 92 человека, включая 34 детей и четырех беременных женщин.
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