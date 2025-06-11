В Иркутской области разбираются в обстоятельствах смерти дайвера

В сети появилась информация, что на Байкале нашли тело дайвера. Как сообщил КП-Иркутск источник, близкий к ситуации, данный случай и правда был. Только вот сначала ныряльщику стало плохо — понадобилась помощь медиков. Группа, в составе которой он находился, оперативно отправилась в Листвянку, именно там оказалась ближайшая больница. Однако спасти его уже не смогли.