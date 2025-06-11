В Иркутской области разбираются в обстоятельствах смерти дайвера

В сети появилась информация, что на Байкале нашли тело дайвера. Как сообщил КП-Иркутск источник, близкий к ситуации, данный случай и правда был. Только вот сначала ныряльщику стало плохо — понадобилась помощь медиков. Группа, в составе которой он находился, оперативно отправилась в Листвянку, именно там оказалась ближайшая больница. Однако спасти его уже не смогли.
Это лишь предварительная версия, сейчас во всем предстоит разобраться правоохранителям. Они выяснят, по какой причине наступила смерть, были ли нарушены какие-либо правила при погружении в воду, а также восстановят полную хронологию событий. Официальных комментариев от МВД и Следкома пока не поступало, вся информация уточняется.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе 14-летнего подростка убило током, когда он мыл машину.