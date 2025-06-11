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В Самарской области 2 пожилые женщины пострадали в ДТП с «грантой» и автобусом

В Сызрани произошло ДТП с отечественным автомобилем и автобусом.

В Сызрани произошло ДТП с отечественным автомобилем и автобусом. Подробности рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как стало известно, 680летний мужчина за рулем «гранты» не уступил дорогу и влетел в автобус с пассажирами.

В результате аварии пострадали две пассажирки — женщины 50 и 65 лет. Они были госпитализированы в медучреждение.

На данный момент правоохранители выясняют все детали произошедшего.

Также, в Самаре стала известна программа предстоящего Дня России. Жителей областной столицы ждет парад судов, большой гала-концерт на площади имени Куйбышева (0+) и пенная вечеринка для детей. Полную программу мероприятий мы опубликуем в своем телеграм-канале «МК в Самаре».