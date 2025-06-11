В Самарской области 2 пожилые женщины пострадали в ДТП с «грантой» и автобусом

Также, в Самаре стала известна программа предстоящего Дня России. Жителей областной столицы ждет парад судов, большой гала-концерт на площади имени Куйбышева (0+) и пенная вечеринка для детей. Полную программу мероприятий мы опубликуем в своем телеграм-канале «МК в Самаре».