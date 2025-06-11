Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

«Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью. Затем перезванивают мошенники, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах. Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц», — заявляют в агентстве.