Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

По данным АФМ, злоумышленники по месту работы людей распространяют оповещения о проведении проверки, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.
«Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью. Затем перезванивают мошенники, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах. Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц», — заявляют в агентстве.
Для проверки достоверности информации казахстанцам необходимо обратиться в АФМ или в Департамент экономических расследований по месту проживания.
«Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников», — обратились в агентстве.
Ранее Департамент полиции предупредил о росте фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов.