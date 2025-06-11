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В Самаре в движении загорелся автомобиль «Ауди 80»

Сегодня, 11 июня, в 08:28 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе на ул. Скляренко, 8.

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Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает МЧС Самарской области.

В ведомстве уточняют, что автомобиль «Ауди 80» загорелся в движении. Погибших и пострадавших нет. На ликвидацию возгорания выезжали 7 специалистов и 2 единицы техники.