В Самаре в движении загорелся автомобиль «Ауди 80»

Об этом сообщает МЧС Самарской области.
В ведомстве уточняют, что автомобиль «Ауди 80» загорелся в движении. Погибших и пострадавших нет. На ликвидацию возгорания выезжали 7 специалистов и 2 единицы техники.
Сегодня, 11 июня, в 08:28 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе на ул. Скляренко, 8.
Об этом сообщает МЧС Самарской области.
В ведомстве уточняют, что автомобиль «Ауди 80» загорелся в движении. Погибших и пострадавших нет. На ликвидацию возгорания выезжали 7 специалистов и 2 единицы техники.