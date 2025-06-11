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В Самарской области у 23-летней девушки на балконе нашли 6 кг. наркотиков

В Тольятти правоохранителям поступил сигнал о том, что одна из местных жительниц может хранить у себя наркотики.

В Тольятти правоохранителям поступил сигнал о том, что одна из местных жительниц может хранить у себя наркотики. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Силовики проверили квартиру 23-летней девушки и нашли у нее 6 килограммов разных запрещенных веществ. Это считается особо крупным размером.

Сама подозреваемая рассказала, что купила товар в интернете с целью сбыта в городе.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Девушка заключена под стражу.

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