Собаку с многочисленными ранами нашли в селе Хабаровского края

В селе Хурба Комсомольского района полиция проводит проверку по факту обнаружения избитой бездомной собаки с многочисленными колото-резаными ранами. Инцидент произошел на автодороге в черте населенного пункта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Заявление поступило от местной жительницы, обнаружившей покалеченное животное. Участковыми проводятся подворовые обходы и опросы очевидцев. Устанавливаются личности возможных виновников произошедшего.
Полиция напоминает, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы. Ветеринары оказывают помощь пострадавшему животному.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее прокуратура Хабаровского края начала проверку после случая с жестоким обращением с животными. Во время мониторинга социальных сетей правоохранители увидели публикацию о ненадлежащем обращении с питомцами со стороны подростков.