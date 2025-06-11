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Собаку с многочисленными ранами нашли в селе Хабаровского края

Полиция организовала проведение проверки.

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Источник: Комсомольская правда

В селе Хурба Комсомольского района полиция проводит проверку по факту обнаружения избитой бездомной собаки с многочисленными колото-резаными ранами. Инцидент произошел на автодороге в черте населенного пункта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Заявление поступило от местной жительницы, обнаружившей покалеченное животное. Участковыми проводятся подворовые обходы и опросы очевидцев. Устанавливаются личности возможных виновников произошедшего.

Полиция напоминает, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы. Ветеринары оказывают помощь пострадавшему животному.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее прокуратура Хабаровского края начала проверку после случая с жестоким обращением с животными. Во время мониторинга социальных сетей правоохранители увидели публикацию о ненадлежащем обращении с питомцами со стороны подростков.