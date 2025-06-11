«Господи, как я счастлив!»: блогер-миллионник Рустам Набиев стал многодетным отцом

В ночь на 11 июня известный уфимский блогер Рустам Набиев и его супруга Индира стали родителями в третий раз. Счастливый отец сразу поделился радостной новостью со своими подписчиками в социальных сетях, опубликовав трогательное сообщение прямо из перинатального центра, где семья принимала первые поздравления.
— Господи, как я счастлив! Меня кидает из стороны в сторону от эмоций. Многодетный папа, — сам не верит своему счастью Набиев. Он также поблагодарил своих подписчиков за добрые слова, отметив, что сообщений пришло более 10 тысяч.
Супруга блогера родила сына меньше чем за два часа.
По словам самой Индиры, роды прошли быстро, менее чем за два часа. Рустам признался, что сильно волновался за жену, однако она, напротив, сохраняла удивительное спокойствие на протяжении всего процесса.
Набиев расплакался от чувств и радости прямо в машине.
Как сообщила министр труда Башкирии Ленара Иванова, у Набиевых родился мальчик. Теперь в их семье подрастают три ребенка — новорожденный сын и две старшие дочки, которые с нетерпением ждали появления брата дома.
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