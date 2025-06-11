«Господи, как я счастлив!»: блогер-миллионник Рустам Набиев стал многодетным отцом

— Господи, как я счастлив! Меня кидает из стороны в сторону от эмоций. Многодетный папа, — сам не верит своему счастью Набиев. Он также поблагодарил своих подписчиков за добрые слова, отметив, что сообщений пришло более 10 тысяч.