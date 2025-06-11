На заводе в Башкирии на работницу опрокинулась тележка со стеклом.

По данным ведомства, 14 марта в ночную рабочую смену два фотопечатника занимались покраской и маркировкой стекла для стеклопакетов. Закончив с первой партией в 60 штук, работницы погрузили изделия на две пирамиды-тележки и поочередно перевезли на участок шелкотрафаретной печати. Подготовив вторую партию, так же приступили к её транспортировке. Но когда фотопечатник разворачивала в тамбуре пирамиду-тележку «на себя», она опрокинулась на неё, зажав ногу. Пострадавшую, получившую травматическую ампутацию левой голени, госпитализировали в больницу Салавата.