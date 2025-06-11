На заводе в Башкирии на работницу опрокинулась тележка со стеклом.

37-летняя работница АО «Салаватстекло», на которую опрокинулась тележка со стеклом, выполняла не свою работу. Это выяснила во время расследования несчастного случая Гострудинспекция в РБ.
По данным ведомства, 14 марта в ночную рабочую смену два фотопечатника занимались покраской и маркировкой стекла для стеклопакетов. Закончив с первой партией в 60 штук, работницы погрузили изделия на две пирамиды-тележки и поочередно перевезли на участок шелкотрафаретной печати. Подготовив вторую партию, так же приступили к её транспортировке. Но когда фотопечатник разворачивала в тамбуре пирамиду-тележку «на себя», она опрокинулась на неё, зажав ногу. Пострадавшую, получившую травматическую ампутацию левой голени, госпитализировали в больницу Салавата.
«Установлено, что фотопечатник не должна была заниматься перемещением стекла, применение на её рабочем месте тележки-пирамиды вообще не предусмотрено, — пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Фактически работодателем допущено использование пострадавшей не по специальности. При этом ей не был проведён целевой инструктаж по охране труда».
Материалы расследования передали в следственные органы.