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На заводе в Башкирии на работницу опрокинулась тележка со стеклом

На заводе в Башкирии на работницу опрокинулась тележка со стеклом.

Источник: Башинформ

37-летняя работница АО «Салаватстекло», на которую опрокинулась тележка со стеклом, выполняла не свою работу. Это выяснила во время расследования несчастного случая Гострудинспекция в РБ.

По данным ведомства, 14 марта в ночную рабочую смену два фотопечатника занимались покраской и маркировкой стекла для стеклопакетов. Закончив с первой партией в 60 штук, работницы погрузили изделия на две пирамиды-тележки и поочередно перевезли на участок шелкотрафаретной печати. Подготовив вторую партию, так же приступили к её транспортировке. Но когда фотопечатник разворачивала в тамбуре пирамиду-тележку «на себя», она опрокинулась на неё, зажав ногу. Пострадавшую, получившую травматическую ампутацию левой голени, госпитализировали в больницу Салавата.

«Установлено, что фотопечатник не должна была заниматься перемещением стекла, применение на её рабочем месте тележки-пирамиды вообще не предусмотрено, — пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Фактически работодателем допущено использование пострадавшей не по специальности. При этом ей не был проведён целевой инструктаж по охране труда».

Материалы расследования передали в следственные органы.