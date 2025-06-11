Стали известны детали конфликта между постояльцами интерната в Омской области

По предварительным данным, конфликт начался из-за воды. Молодой человек попросил воды у старшего мужчины, однако тот отказал, сославшись на то, что у него у само воды мало. Ссора, которая сначала ограничивалась словесной перепалкой, вскоре перешла в физическое насилие. По словам очевидцев, молодой человек начал избивать пожилого мужчину. После оказания медицинской помощи пострадавшему стало ясно, что он получил серьезные травмы, включая подозрение на перелом ребер. После оказания помощи в медучреждении, пострадавшего отправили обратно в пансионат.