Стали известны детали конфликта между постояльцами интерната в Омской области

Сегодня следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений постояльцу Крутинского дома-интерната. Как рассказали «КП Омск» в СУ СК России по Тюкалинскому району, сам инцидент произошел 4 июня 2025 года.
«Произошел конфликт между двумя постояльцами заведения — 26-летним молодым человеком 1999 года рождения и 56-летним мужчиной 1969 года рождения. Эти обстоятельства будут проверятся в ходе следствия. Возбуждено уголовное дело по статье “халатность” в отношении руководства учреждения», — рассказал «КП Омск» руководитель Тюкалинского межрайонного следственного отдела Сергей Колпащиков.
По предварительным данным, конфликт начался из-за воды. Молодой человек попросил воды у старшего мужчины, однако тот отказал, сославшись на то, что у него у само воды мало. Ссора, которая сначала ограничивалась словесной перепалкой, вскоре перешла в физическое насилие. По словам очевидцев, молодой человек начал избивать пожилого мужчину. После оказания медицинской помощи пострадавшему стало ясно, что он получил серьезные травмы, включая подозрение на перелом ребер. После оказания помощи в медучреждении, пострадавшего отправили обратно в пансионат.
Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что руководство Крутинского дома-интерната, возможно, с 2021 по 2025 год ненадлежащим образом исполняло свои обязанности по обеспечению безопасности проживающих и сотрудников учреждения. Эти обстоятельства будут тщательно изучены в ходе следствия.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося. В полиции на напавшего постояльца возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ведется следствие.