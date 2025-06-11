В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников

По данным пресс-службы, речь идет о хищении выплат, положенных при заключении контракта на службу в зоне СВО. Схему реализовывали трое жителей крымской столицы, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств.
«Злоумышленники склоняли граждан к заключению контрактов, после чего требовали перевести им денежные средства якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы. При этом каких-либо реальных возможностей влиять на принятие подобных решений подозреваемые не имели», — сообщили в ФСБ.
Преступная деятельность пресечена, уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Все фигуранты полностью признали свою вину и оказывают содействие следствию. Они заключены под стражу на два месяца. Правоохранители устанавливают дополнительные факты и обстоятельства их противоправной деятельности.
Как сообщалось ранее, мошенники также создали в сети ресурсы с символикой Следственного комитета России, где за определенную плату предлагали подать заявление о помощи с выплатами участникам СВО.