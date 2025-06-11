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В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе задержаны подозреваемые в мошенничестве при оформлении льгот для участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служа УФСБ России по Крыму и Севастополю.

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Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, речь идет о хищении выплат, положенных при заключении контракта на службу в зоне СВО. Схему реализовывали трое жителей крымской столицы, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств.

«Злоумышленники склоняли граждан к заключению контрактов, после чего требовали перевести им денежные средства якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы. При этом каких-либо реальных возможностей влиять на принятие подобных решений подозреваемые не имели», — сообщили в ФСБ.

Преступная деятельность пресечена, уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Все фигуранты полностью признали свою вину и оказывают содействие следствию. Они заключены под стражу на два месяца. Правоохранители устанавливают дополнительные факты и обстоятельства их противоправной деятельности.

Как сообщалось ранее, мошенники также создали в сети ресурсы с символикой Следственного комитета России, где за определенную плату предлагали подать заявление о помощи с выплатами участникам СВО.