В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников

«Злоумышленники склоняли граждан к заключению контрактов, после чего требовали перевести им денежные средства якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы. При этом каких-либо реальных возможностей влиять на принятие подобных решений подозреваемые не имели», — сообщили в ФСБ.