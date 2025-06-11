Пьяный водитель устроил ДТП в Воронежской области

В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир, 55-летняя жительница Петропавловского района, получили телесные повреждения. Их на «скорой» увезли в больницу. По результатам освидетельствования выяснилось, что автомобилист был пьян — в выдыхаемом им воздухе обнаружили 1,057 мг/л этилового спирта.