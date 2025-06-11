Чиновница предстанет перед судом за ущерб санаторию в Сочи на 320 млн рублей

Чиновница также способствовала получению разрешения на возведение коммерческой организацией многоэтажного апартаментного комплекса на территории охраняемого объекта. Квартиры в построенном здании продали физическим и юридическим лицам. Доверенное лицо фигурантки получило возможность приобрести в возведенном комплексе девять помещений площадью от 72 до 373 кв. м по заниженной стоимости.