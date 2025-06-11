12-летнего зацепера сняли с хвоста электрички в Ленобласти

Школьник устроил опасную поездку на электричке в Токсово ради видео для соцсетей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Мальчика заметили на хвостовой части электропоезда, следовавшего из Петербурга в Кузнечное. Выяснилось, что юный житель Ленинградской области зацепился за поезд на станции Лаврики и собирался доехать до Кавголово.
— На такой шаг его вдохновило видео, увиденное в интернете. По словам школьника, он хотел повторить увиденный трюк, — говорится в сообщении.
Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу и объяснили, чем может закончиться подобное увлечение. Родителю несовершеннолетнего теперь грозит ответственность: в отношении него составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Ранее «КП-Петербург» писала, что 14-летних зацеперов сняли с электрички в Ораниенбаум.