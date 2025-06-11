В Алматы 19-летний мошенник провернул аферу на 250 млн тенге

Свою «карьеру» парень начал осенью 2023 года с роли обычного дропа — человека, на которого оформляют счета для обналичивания похищенных средств. Но уже через несколько месяцев, в июне 2024-го, он продвинулся до позиции куратора: сам управлял тремя другими дроповодами и координировал весь процесс — от регистрации фиктивных аккаунтов до вывода денег.