В Алматы 19-летний мошенник провернул аферу на 250 млн тенге

Киберпреступность в Казахстане выходит на новый уровень: в Алматы и Алматинской области полиция разоблачила масштабную интернет-схему, ущерб от которой оценивается в 250 миллионов тенге, передает BAQ.KZ. Организатором оказался всего 19-летний житель Алматинской области, успевший построить собственную преступную «структуру», пока его сверстники учились в вузах.
Свою «карьеру» парень начал осенью 2023 года с роли обычного дропа — человека, на которого оформляют счета для обналичивания похищенных средств. Но уже через несколько месяцев, в июне 2024-го, он продвинулся до позиции куратора: сам управлял тремя другими дроповодами и координировал весь процесс — от регистрации фиктивных аккаунтов до вывода денег.
Схема работала через 30 мобильных устройств и более 50 банковских счетов, оформленных на подставных лиц. Мошенники использовали сим-карты российских операторов и карты иностранных банков, что позволило им усложнить отслеживание финансовых потоков. Во время обысков полиция изъяла ноутбук, сим-карты и десятки банковских карт, подтверждающих широкую географию операций.
Следствие уже установило, что организатор заработал не менее 10 миллионов тенге, его подельники — около 3 миллионов каждый. Один из них, начавший как простой дроп, быстро стал «полевым помощником», сопровождая других участников схемы в банки и помогая обходить блокировки.
Все участники схемы арестованы, расследование продолжается. Полиция готовит запросы в банки для подтверждения эпизодов мошенничества и окончательной оценки ущерба. Правоохранители напоминают: даже «разовое участие» в подобных схемах может стоить свободы.