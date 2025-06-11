Экс-главе администрации Кировского района Петербурга запретили интернет

Суд запретил экс-главе администрации Кировского района Петербурга Юрию Фаусту пользоваться интернетом и соцсетями, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
10 июня Санкт-Петербургский городской суд поменял ему меру пресечения на домашний арест. Он будет находиться дома до 5 сентября. Мужчина не может выходить из помещения, разговаривать со свидетелями и потерпевшими, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться любой связью, в том числе, интернетом.
Напомним, следствие считает, что ранее Фауст собрал группировку из троих соучастников, они сделали в соцсетях «фейковые» страницы двоих депутатов — Дмитрия Василенко и Михаила Коломыцева, размещали про них недостоверные сведения. Оба депутата были оппонентами Фауста. Информация, публикуемая на фейковых ресурсах, по мнению следователе, порочила их честь и достоинство.