Псевдоработники почты обманули жительницу Нижнеудинска на 329 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, собеседники запросили у жертвы обмана подтверждение номера телефона через СМС для того, чтобы получить посылку. Через некоторое время девушке позвонили якобы работники спецслужб и банка. Они предупредили, что с банковского счета жительницы Нижнеудинска пытаются похитить деньги.