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Псевдоработники почты обманули жительницу Нижнеудинска на 329 тысяч рублей

Злоумышленники запугали девушку и вынудили ее перевести кредитные средства.

Как создавалась новая Россия
Источник: ГУ МВД

19-летняя жительница Нижнеудинска лишилась около 330 тысяч рублей из-за обмана псевдосотрудников почты. Девушка рассказала, что ей позвонила в мессенджере якобы работница почты, которая сообщила что о получении письма из министерства образования, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, собеседники запросили у жертвы обмана подтверждение номера телефона через СМС для того, чтобы получить посылку. Через некоторое время девушке позвонили якобы работники спецслужб и банка. Они предупредили, что с банковского счета жительницы Нижнеудинска пытаются похитить деньги.

Кроме того, лжеспециалисты сообщили, что была приостановлена операция по переводу денег в запрещенную организацию. Аферисты предупредили, что сбережения срочно нужно перевести в так называемое «транзитное поле».

Далее злоумышленники начали запугивать девушку, утверждая, что названный ей код предоставил мошенникам возможность получить доступ к персональной информации ее родных. Теперь от имени близких готовится перевод, за которым последует уголовная ответственность.

Девушка тайно забрала телефон матери и перевела деньги по указанию злоумышленников. Ей пришлось оформить кредит на данные цели. Размер ущерба составил 329 тысяч рублей.

Ранее агентство сообщало, что жительница Нижнеудинска после разговора с псевдосотрудником почты лишилась около 3,5 млн рублей. Полицейские установили, что мошенник позвонил 42-летней заявительнице в мессенджере. Собеседник сообщил, что на имя женщины пришло письмо, однако забрать его можно, назвав код из СМС.