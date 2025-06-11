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Омские следователи выяснили, из-за чего в пансионате избили пенсионера

По мнению следователей, это стало возможным из-за халатности сотрудников.

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Источник: Прокуратура Омской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников Крутинского дома-интерната в Омской области. Работников обвиняют в халатности, которая привела к нападению на одного из проживающих.

Инцидент произошел 4 июня 2025 года в душевой комнате учреждения. 26-летний мужчина, проживающий в интернате, из-за личной неприязни избил 56-летнего постояльца. В результате пострадавший получил травмы средней тяжести.

По мнению следователей, трагедия случилась из-за того, что сотрудники и руководство интерната не обеспечили должную безопасность проживающих. В учреждении не были соблюдены необходимые меры по контролю за безопасностью постояльцев.

Сейчас ведется расследование происшествия. Следователи проводят допросы свидетелей, изучают документацию учреждения и устанавливают круг ответственных лиц, чья халатность привела к нападению.