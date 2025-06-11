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В умер получивший 95% ожогов тела мужчина

В Уфе мужчина погиб от жутких ожогов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошла трагедия, унесшая жизнь 41-летнего мужчину. Накануне, 11 июня, очевидцы наблюдали, как объятый пламенем мужчина бежал по улице. Его в экстренно доставили в больницу с ожогами, охватывающими 95% тела.

Как сообщили в пресс-службе республиканского минздрава, несмотря на все попытки врачей, спасти уфимца не удалось: он скончался от полученных травм.

В настоящее время полиция проводит проверку для установления обстоятельств произошедшего.

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