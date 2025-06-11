Пермячка, убившая малолетнего сына, не смогла отменить приговор

18 марта 2025 года Пермский краевой суд признал Ирину Шатову виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ей было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничения свободы сроком на один год. Не согласившись с приговором, подсудимая подала апелляционную жалобу.