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16-летняя девушка попала под колеса иномарки в Уфе

В минувший вторник, 10 июня, в столице Башкирии водитель «Хендай» сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе.

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Источник: РИА "Новости"

16-летняя уфимка спешилась с самоката и переходила по «зебре» на бульваре Ибрагимова, когда ее сбил «Хендай Старекс».

Пострадавшую доставили в больницу, но после оказания помощи врачи отпустили ее домой.