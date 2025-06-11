16-летняя девушка попала под колеса иномарки в Уфе

16-летняя уфимка спешилась с самоката и переходила по «зебре» на бульваре Ибрагимова, когда ее сбил «Хендай Старекс».
Пострадавшую доставили в больницу, но после оказания помощи врачи отпустили ее домой.
В минувший вторник, 10 июня, в столице Башкирии водитель «Хендай» сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе.
16-летняя уфимка спешилась с самоката и переходила по «зебре» на бульваре Ибрагимова, когда ее сбил «Хендай Старекс».
Пострадавшую доставили в больницу, но после оказания помощи врачи отпустили ее домой.