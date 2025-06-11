Прокуратура начала проверку после двух ДТП с детьми в Севастополе

В тот же день вечером мальчик 2013 года рождения пересекал проезжую часть на велосипеде в неположенном месте, рядом с домом № 21 на улице Коминтерна попал под колеса автомобиля, которым управлял водитель без водительского удостоверения. В результате происшествия у ребенка были зафиксированы ушибы, ссадины и рана.