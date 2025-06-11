Прокуратура начала проверку после двух ДТП с детьми в Севастополе

В связи с двумя авариями, в которых пострадали дети, в Севастополе инициирована прокурорская проверка. Пострадали двое несовершеннолетних: девочка 2014 года рождения и мальчик 2013 года.
Одно из ДТП произошло вечером 10 июня на улице Челюскинцев. Две девочки 2014 года рождения гуляли в парке «Учкуевка» и по пути домой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Одна из них попала под машину и получила перелом плеча.
В тот же день вечером мальчик 2013 года рождения пересекал проезжую часть на велосипеде в неположенном месте, рядом с домом № 21 на улице Коминтерна попал под колеса автомобиля, которым управлял водитель без водительского удостоверения. В результате происшествия у ребенка были зафиксированы ушибы, ссадины и рана.