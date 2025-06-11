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Прокуратура начала проверку после двух ДТП с детьми в Севастополе

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Севастополе 10 июня.

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Источник: Комсомольская правда

В связи с двумя авариями, в которых пострадали дети, в Севастополе инициирована прокурорская проверка. Пострадали двое несовершеннолетних: девочка 2014 года рождения и мальчик 2013 года.

Одно из ДТП произошло вечером 10 июня на улице Челюскинцев. Две девочки 2014 года рождения гуляли в парке «Учкуевка» и по пути домой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Одна из них попала под машину и получила перелом плеча.

В тот же день вечером мальчик 2013 года рождения пересекал проезжую часть на велосипеде в неположенном месте, рядом с домом № 21 на улице Коминтерна попал под колеса автомобиля, которым управлял водитель без водительского удостоверения. В результате происшествия у ребенка были зафиксированы ушибы, ссадины и рана.